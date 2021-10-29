Каким будет начало ноября: прогноз на 30 октября — 1 ноября

Большая часть октября побаловала казахстанцев теплыми деньками. А вот последний месяц осени встретит нас не так радушно, и даже южные регионы почувствуют настоящую осеннюю погоду.

В выходные дни на территорию Казахстана будет оказывать влияние Северо-западный циклон, который, подпитываясь холодными северными воздушными массами, принесет осадки в виде дождя и снега, усиление ветра, в северных областях с низовыми метелями и гололедными явлениями, а также понижение температуры воздуха.

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