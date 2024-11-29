Прогноз погоды по Казахстану на 30 ноября-2 декабря представили синоптики Казгидромета.

В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, прогнозируются: в северной части страны снег, в южных регионах осадки, 30 ноября, 01 декабря на юге и юго-востоке, в горных районах, сильные осадки — дождь, снег и гололед.

Лишь на западе страны, на фоне повышенного атмосферного давления, будет преобладать спокойная погода без существенных осадков. По республике ожидаются туманы и усиление ветра.

Резких изменений в температурном фоне не ожидается.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.