Каким будет наказание за выезд на закрытые трассы в Казахстане

О необходимости призывать к ответу водителей, выезжающих на закрытые трассы и подвергающих опасности себя и своих пассажиров, осенью минувшего года заявило МЧС РК.

Тогда спасатели пообещали проработать этот вопрос с дорожниками. В результате Комитет автодорог МИИР РК подготовил изменения в правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по трассам, пишут kolesa.kz

В документе планируют обязать полицейских выставлять патрули на закрытых дорогах, в том числе в населённых пунктах, и «в случаях установления фактов неповиновения законным требованиям сотрудников органов внутренних дел, выполняющих функции по ограничению движения, к водителям транспортных средств принимать меры в соответствии со статьёй 667 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»».

Данная статья накладывает на нарушителей на первый раз штраф 20 МРП (61 260 тенге) либо арест до пяти суток, а за повторное «непослушание» в течение года — до десяти суток.

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