Консультативный прогноз погоды на ноябрь представили синоптики Казгидромета.

Ноябрь — месяц предзимья. Прогнозируется частая смена теплых и морозных дней, с осадками в виде снега: в юго-западных и южных регионах – дождь со снегом. Порывистый ветер с метелями, гололедами и туманами ожидаются в течение месяца.

В начале первой декады прогнозируется повышение температуры воздуха:

на севере, в центре и востоке республики в ночные часы от -5+5°С до +2+8°С, днем от +2+7°С до +7+12°С, затем прогнозируется постепенное понижение ночью до -2-8°С, днем до 0,-5°С.

в ночные часы от -5+5°С до +2+8°С, днем от +2+7°С до +7+12°С, затем прогнозируется постепенное понижение ночью до -2-8°С, днем до 0,-5°С. на юге республики в период 04-10 ноября ожидаются дожди, в отдельные дни сильные дожди, в горных районах дождь с переходом в снег.

Повышение температуры воздуха ночью от 0,+5°С, в горных районах области -3°С до +5+10°С, в горных районах +2°С, днем повышение до +17+22°С, в горных районах +14°С, с 5 ноября ожидается понижение ночью до 0,-5°С, в горных районах -8°С, днем до 0,+5°С, в горных районах -5°С.

на западе страны ожидается понижение температуры воздуха ночью от +4+10°С до -2-7°С, днем от +7+15°С до -2+5°С.

По-зимнему морозная погода прогнозируется во второй половине месяца. При вторжении холодных воздушных масс столбики термометров в самые холодные дни понизятся:

на севере, в центре и востоке республики в ночные часы до -15-24°С, днем до -7-12°С;

в ночные часы до -15-24°С, днем до -7-12°С; на западе и в южной половине страны ночью до -3-15°С, днем до 0,-7°С.

На смену холодным дням с выносом теплых воздушных масс со Средней Азии и Средиземного моря днем потеплеет:

на большей части республики до +3+8°С;

в южной половине до +8+15°С.

В целом температура воздуха ожидается около нормы на всей территории республики.

Количество осадков в ноябре прогнозируется около нормы на большей части республики.

Больше нормы — в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, на большей части Павлодарской, на северо-западе Атырауской, Актюбинской областей, в северной половине Костанайской, на севере Акмолинской, области Абай и Восточно-Казахстанской области. Меньше нормы – на большей части Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и области Жетісу, на юго-востоке Кызылординской и на крайнем юге Карагандинской и области Абай.

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