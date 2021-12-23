Каким будет пособие на ребенка в 2022 году и как его оформить?

Как рассчитать детское пособие? Каким оно будет в 2022 году? Будут ли выплаты, если будущая мама не работала до декретного отпуска? Может ли папа рассчитывать на детское пособие?

Какие выплаты полагаются после рождения ребенка?

Материал Tengrinews.kz

Полагаются два вида выплат:

1) фиксированное государственное единовременное пособие (пособие на рождение ребенка);

2) ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года (пособие по уходу за ребенком).

Как рассчитывается ежемесячное пособие по уходу за ребенком?

Ежемесячное пособие на ребенка выплачивается до достижения им одного года. Сумма зависит от того, работала ли мама до декретного отпуска или нет. Если родились двойняшки, близнецы, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка. Это значит, что мама будет получать пособие в двойном или тройном размере, в зависимости от количества детей.

Если женщина работала до декрета, то сумма пособия по уходу за ребенком будет зависеть от уровня ее доходов за последние 2 года. Для расчета пособия берется средняя сумма ежемесячного дохода согласно социальным отчислениям, а не пенсионным. Далее доход нужно разделить на 24 месяца, затем умножить на коэффициент 0,4 и вычесть 10 процентов пенсионных отчислений.

Пример.

Средний ежемесячный доход в течение 24 месяцев был 200 000 тенге.

Коэффициент количества дней нетрудоспособности — 0,4.

(200 000 (доход) x 0,4 (коэффициент) — 10 процентов (пенсионные) = 72 000 тенге.

Ежемесячное пособие будет в сумме 72 000 тенге.

В 2021 году ежемесячное пособие по уходу за ребенком может быть не больше 119 000 тенге. Это 40 процентов от максимального порога ежемесячного дохода в 297 500 тенге

(7 x 42 500 = 297 500).

В 2022 году пособие может быть не более 168 000 тенге

(7 x 60 000 = 420 000).

Отметим, что пособие на ребенка для работающих не может быть ниже, чем у неработающих. То есть минимальный порог сейчас равен 16 802 тенге, в 2022 году — 17 643 тенге.

Как оформить выплаты на ребенка?

Есть несколько способов.

Первый способ — это обратиться в ЦОН по месту жительства и сдать следующие документы:

удостоверение личности;

свидетельство о рождении ребенка (детей) либо выписку из актовой записи о рождении;

сведения о номере банковского счета, открытого в любом банке второго уровня или организации, осуществляющей банковские операции, такой как АО «Казпочта»;

заявление (заполняется в ЦОНе).

Второй способ — это оформить заявку через Egov.kz. Для этого вам потребуется ноутбук или компьютер, ЭЦП, номер специального счета в банке.

Третий способ — оформить заявку через приложения банков Kaspi и Halyk.

Kaspi:

«Все платежи» — «Госуслуги, штрафы, налоги» — «Оформить пособие».

Halyk:

«Главная» — “Гос. услуги» — Пособие по рождению ребенка».

В обоих вариантах нужно будет открыть специальный счет этого банка в случае его отсутствия.

В течение 8 рабочих дней будет рассмотрено заявление и принято решение о назначении выплаты или отказе в назначении. В случае положительного ответа мама примерно в течение месяца должна получить на специальный счет пособие по рождению ребенка и пособие по уходу за ребенком (за прошлый и предстоящий месяцы).

Оформить заявление на оформление выплат по рождению ребенка можно не позднее 12 месяцев со дня рождения малыша.

Как будут выплачивать пособие на ребенка до года?

Пособие на ребенка рассчитывается согласно дате рождения ребенка. Если ребенок родился 8 ноября 2021, то первое пособие будет выдано за 22 дня, а последнее — за 8 дней.

Давайте посмотрим на примере.

Ребенок родился 8 ноября. Ежемесячное пособие назначено в размере 72 000 тенге.

72 000/30 = 2400. То есть за каждый день жизни малыша маме выдается государством 2400 тенге.

2400 x 22 (дня) = 52 800 тенге составит первое пособие на ребенка.

2400 x 8 (дня) = 19 200 тенге составит последнее пособие.

Если ребенок родился первого числа, то первое пособие вы получаете в полном объеме, последнее же будет рассчитано только за один день. Хочу отметить, что вкупе мама получает все двенадцать выплат, за каждый месяц жизни ребенка.

Повысят ли ежемесячное пособие в следующем году, если МРП увеличили?

Пособия рассчитываются исходя из показателей текущего года, в котором родился ребенок. То есть повышения из-за увеличения МРП не будет, и пособие останется прежним. Если малыш родился в 2021 году, когда МРП был 2917 тенге, то в 2022 году пособие будет рассчитано по МРП в 2917 тенге.

Сохранится ли пособие на ребенка, если мама выйдет на работу до года ребенка?

В этом случае пособие на ребенка сохраняется, но прекращаются субсидии от государства в виде пенсионных взносов. То есть фонд прекращает за вас выплачивать разницу между пенсионными отчислениями и средней заработной платой.

Какие выплаты полагаются женщине, которая планирует родить следующего ребенка, находясь уже в декретном отпуске?

Если женщина уходит из декрета в декрет, то ей не будет начислена единовременная социальная выплата в связи с беременностью и родами. Для того чтобы получить эту выплату, нужно выйти на работу официально до выхода в декретный отпуск со следующим ребенком.

На какие выплаты можно рассчитывать, если уходить из декрета в декрет?

Фиксированное государственное единовременное пособие;

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения года). Оно будет таким же фиксированным, как у неработающих женщин.

Может ли отец получать пособие по уходу за ребенком?

Один из родителей может оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Если мама уже получает такое пособие, то отец не может на него рассчитывать.

В случае, когда папа официально трудоустроен, он может оформить отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, до года он будет получать ежемесячное пособие, сумма которого зависит от уровня его доходов. Но если папа малыша выйдет на работу до исполнения года ребенку, пособия сразу приостанавливают.

Нужно ли возвращать выплаты, если ребенок скончался?

К сожалению, бывают такие случаи, когда малыши умирают во время родов либо после своего рождения. В таких ситуациях декретные выплаты не возвращают, сумма остается у мамы. Но нужно будет вернуть ежемесячное пособие, которое было начислено после смерти ребенка. Получателю будут звонить из ГЦВП с просьбой вернуть эти деньги государству.

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