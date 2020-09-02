Каким будет сентябрь, сообщили в Казгидромете

В сентябре средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на большей части республики, около нормы – в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, на большей части Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанкой, Алматинской областях, ниже нормы на 1°С – в горных и предгорных районах Восточно-Казахстанской, Алматинской областей, сообщает alau.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части территории Казахстана по многолетним данным заморозки могут наблюдаться уже в первой половине месяца, в южных областях — только в конце месяца. Однако согласно консультативному прогнозу заморозки в северных регионах до -5 градусов ожидаются во второй декаде сентября текущего года, а в южных — в третьей декаде.

Количество осадков в сентябре по сравнению с августом уменьшается за счет снижения влагосодержания воздуха при общем понижении температуры воздуха. Осадки становятся менее интенсивными, но более продолжительными.

Распределение осадков по республики в сентябре 2020 года носит неравномерный характер: количество осадков предполагается около нормы на большей части республики, больше нормы – в Северо-Казахстанской, Павлодарской, на большей части Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на севере Костанайской, на юго-востоке Алматинской, в горных и предгорных районах Жамбылской, Туркестанской областей, меньше нормыв Мангыстауской,Актюбинской, Кызылординской областях, на западе Карагандинской области.

В начале осени на территории Казахстана сохранится по-летнему жаркая погода. 3-6 сентября с влиянием активного циклона на большей части республики ожидается смена воздушных масс, усиление ветра до 15-25 м/с, дожди, на востоке и юго-востоке республики возможны местами сильные. Понижение температуры воздуха ожидается в середине первой декады:

на западе РК ночью от +15+20°С до +7+15°С, днем от +27+38°С до +20+27°С;

на северо-западе страны ночью от +12+17°С до +2+10°С, днем от +28+35°С до +14+25°С.

на севере и центре республики ночью от +10+18°С до +2+10°С, днем от +25+35°С до +10+20°С.

Во второй половине декады спад температуры воздуха прогнозируется и на юге, юго-востоке РК, ночью от +13+22°С до +7+15°С, днем от +30+36°С до +21+28°С.

В конце декады понижение не минует востока Казахстана, ожидается постепенное охлаждение температурного фона в ночные часы от +10+18°С до 2+10°С, днем от +27+32°С до +15+25°С.

В конце первой декады на большей части РК вновь потеплеет.

Во второй и третьей декадах сентября на севере, центре и востоке Казахстана прогнозируется колебание температурного режима:

ночью от +5+13°С до -5+5°С, днем от +20+28°С до +15+20°С;

на юге и западе РК ночью от +5+15°С до 0,+5°С, днем от +25+35°С до +10+20°С.

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