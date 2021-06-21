Каким магазинам не нужно оформлять СНТ, рассказали в палате предпринимателей Костанайской области

19 июня вступил в силу Приказ министра финансов РК № 531 «О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан». В документе обозначены сроки продления «пилота» по оформлению сопроводительных накладных на товары, а также дано определение «малая торговая точка». Те предприниматели, которые соответствуют четырем критериям, освобождаются от оформления и подтверждения СНТ, сообщает пресс-служба палаты предпринимателей Костанайской области.

О нововведениях, касающихся сопроводительных накладных на товары, бизнесменам и бухгалтерам рассказали в Палате предпринимателей Костанайской области на онлайн-встрече с участием представителей Департамента государственных доходов.

«Что такое «малая торговая точка»? Это розничный реализатор, которые не продает подакцизные товары (алкоголь, табачные изделия и нефтепродукты) и соответствует 4 критериям. Первый – применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. Второй – субъект бизнеса не должен стоять на учете в качестве плательщика НДС. Третий – он должен иметь ОКЭД, в котором указана конкретно розничная торговля. И четвертый – предприниматель должен применять онлайн-ККМ. Таким магазинам присваивается категория «малая торговая точка». Им не нужно оформлять и подтверждать СНТ, а также вести «Виртуальный склад», — пояснила специалист ДГД Костанайской области Гульмира Карткужакова.

Розничные реализаторы, которые продают алкогольную и табачную продукцию, также освобождаются от оформления сопроводительных накладных на товары. Однако подтверждать СНТ они все же обязаны. Сделать это необходимо при получении товара от поставщика в ИС «ЭСФ» в установленные сроки.

В сроках также есть изменения. Если товар отгружается с использованием любого вида транспорта, то подтверждение должно быть в течение 20 рабочих дней. Если же товар перемещается без использования транспорта, подтвердить СНТ нужно в течение 10 календарных дней.

«Очень много вопросов поступает по поводу того, что значит «без использования транспорта». Когда оптовый поставщик оформляет сопроводительную накладную, он должен поставить галочку в графе «транспорт». Так что будьте внимательны. Если эту галочку не поставить, то подтверждать СНТ необходимо в течение 10 дней. Это необходимо учитывать. Пока наказывать за ошибки не будут, так как проект пилотный. С 1 октября уже будут штрафные санкции», — пояснила Гульмира Карткужакова.

Напомним, сроки пилотного проекта продлеваются по подакцизной продукции, ввозу товаров на территорию Республики Казахстан, вывозу товаров с территории Республики Казахстан до 1 октября 2021 года; по товарам виртуального склада (приказ МФ 384) до 1 января 2021 года. По остальным товарам из перечня изъятия ВТО и маркируемым товарам срок начала пилота переносится с 1 февраля 2021 года на 1 октября 2021 года, срок окончания – с 1 февраля 2022 года на 1 августа 2022 года.

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