Каким может быть курс тенге в 2024 году и как он менялся в течение года

В течение года национальная валюта Казахстана торговалась в достаточно широком диапазоне, такая динамика может продолжиться и в следующем году. Каким может быть курс тенге в 2024 году, в материале Zakon.kz

В предпоследнюю неделю года тенге в очередной раз укрепился. Курс доллара в течение недели снижался до 456 тенге.

По данным Ассоциации финансистов Казахстана поддержку тенге оказывал благоприятный внешний фон, связанный с восстановлением цен на нефть, ослаблением индекса доллара, падением доходности гособлигаций США и заметным улучшением аппетита риску на мировых рынках капитала.

Как менялся курс нацвалюты Казахстана в течение 2023 года

В целом следует отметить, что в течение года доллар торговался в достаточно широком диапазоне – от 445 до 480 тенге. Заметно нацвалюта укреплялась к иностранным валютам в летние месяцы, слабеть тенге начал с приходом осени.

Как сообщал Нацбанк, по итогам второго квартала 2023 года тенге по отношению к доллару укрепился на 3% – с 462,61 тенге за доллар в январе, до 448,54 в июне. По результатам июля доллар также снизился до 445,20 тенге.

Осенью давление на тенге стало оказывать резкое ухудшение профицита торгового баланса, рост спроса на инвалюту, потенциальный выход нерезидентов из тенговых активов на фоне глобального бегства инвесторов от риска и другие причины.

В конце сентября произошел резкий скачок выше 480 долларов. Однако с ноября нацвалюта вновь перешла к постепенному укреплению, которое продолжается и в последней декаде декабря.

Факторы влияющие на курс тенге

Текущий курс тенге кажется чрезмерно завышенным, считает генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев. Главная причина этого – большие объемы конвертации долларов из Нацфонда.

«Под конец года Нацбанк выбрасывает на биржу долларовую массу для финансирования дефицита госбюджета и покупки акций КазМунайГаза, также в ноябре эти объемы совпали с налоговой неделей, когда традиционно наблюдается повышенный спрос на тенге и избыток валютной ликвидности на рынке», — говорит Мурат Кастаев.

В декабре, по сравнению с ноябрем, объемы чистых продаж (за минусом покупок) валюты Нацбанком, по его словам, сократится почти вдвое.

Учитывая, что традиционно на новогодние праздники и длинные выходные курс доллара растет, включая в себя премию за риск непредвиденных рыночных событий, курс доллара к концу месяца все же должен вырасти, полагает эксперт.

«Также нужно наблюдать за снижающейся инфляцией, так как вслед за замедлением инфляции Нацбанк будет снижать базовую ставку и это будет причиной снижения инвестиционной привлекательности тенговых активов и ослабления тенге», — говорит Мурат Кастаев.

Другой тревожный фактор для тенге – снижение цен на нефть. Котировки черного золота снижаются на фоне опасений замедления мировой экономики в следующем году и избытка предложения на рынке. По данным эксперта, текущая цена нефти уже ниже целевой цены, заложенной в государственный бюджет на 2024–2026 годы.

«Сохранение такой динамики цен потребует пересмотра госбюджета страны уже в следующем году, что наверняка повлечет за собой дополнительные трансферты из Нацфонда», — отметил Мурат Кастаев.

Прогнозы на 2024 год: от 470 до 500 за доллар

На следующий год базовый прогноз DAMU Capital Management составляет коридор 480–500 тенге.

«Такое ослабление тенге нельзя назвать значительным, так как от текущих уровней это менее 10%, что на горизонте одного года можно считать приемлемым ослаблением, особенно учитывая двузначную инфляцию в РК. То есть даже без учета внешних факторов, казахстанская валюта за год по прогнозам, потеряет 10% своей покупательской способности и поэтому, ослабление тенге в пределах 10% будет вполне нормальным», — говорит Мурат Кастаев.

Базовые ставки в России – это тоже одна из многих переменных, влияющих на курс тенге. Эксперт не исключает, что экономическая ситуация в РФ в 2024 году значительно ухудшится. Есть вероятность, что стране придется серьезно девальвировать рубль и российская валюта может снизиться до коридора 4–4,5 тенге за рубль.

«Фактор дефляции в КНР тоже пугает рынки, так как при снижении цен в экономике замедляется потребляется и падают темпы экономического роста. В таких условиях Китай будет потреблять меньше сырьевых ресурсов и цены на них снизятся», — сообщил Мурат Кастаев.

В целом, для долгосрочной стабильности и крепости тенге по мнению экспертов необходимы – диверсификация экономики, модернизация инфраструктуры, инвестиции в образование и здравоохранение населения, проведение политических реформ, защита интересов национального бизнеса, снижение расходов госбюджета и сокращение дефицита госбюджета и дефицита платежного баланса

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