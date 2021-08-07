Каким образом планируют использовать пенсионные накопления на лечение

Министерство здравоохранения РК подготовило проект приказа, которым вносятся изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение, сообщает zakon.kz.

В частности, планируется расширить спектр применения пенсионных средств на лечение.

Что планируют изменить:

Предоставить возможность лечения детей за счет пенсионных выплат родителей, близких родственников или законных представителей.

Предусмотрена возможность использования пенсионных выплат на лечение за рубежом.

Использовать на возмещение ранее понесенных затрат по лечению.

Также расширяется перечень медуслуг, на которые можно потратить пенсионные выплаты:

Ортопедия (все виды), имплантация (все этапы), ортодонтия (все виды, в том числе несъемные конструкции).

Санаторно-курортное лечение на территории РК.

Генно-инженерная биологическая терапия в случае невозможности их проведения в рамках ГОБМП или в системе ОСМС; Car-Т-клеточная терапия при онкологических заболеваниях.

Экстракорпоральное оплодотворение сверх объема ОСМС.

Использование пенсионных выплат на лечение в Казахстане

Для этого после получения заключения врачей (медкомиссии) нужно выбрать медицинскую организацию или продавца и заключить с ней договор об оказании медицинских услуг или договор на приобретение лекарственных средств с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

Документами, подтверждающими целевое использование пенсионных выплат на оплату лечения, являются:

заключение врачебной комиссии (в печатной форме);

договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем и (или) договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств;

документы, подтверждающие брак (супружество) или родственные отношения.

Уполномоченный оператор проверяет предоставленные документы в течение 10 рабочих дней с даты их предоставления и перечисляет единовременные пенсионные выплаты по их целевому назначению.

Подтверждением целевого использования единовременных пенсионных выплат на получение медицинских услуг для уполномоченного оператора является заключение врачебной комиссии.

На лечение за рубежом

Также после получения заключения врачебной комиссии необходимо выбрать зарубежную клинику или продавца, заключить договор об оказании медицинских услуг или договор на приобретение лекарственных средств и получить счет на оплату с дальнейшим прикреплением сканированного варианта договора или счета на оплату и заключения врачебной комиссии в своем личном кабинете на интернет-ресурсе уполномоченного оператора.

Документами, подтверждающими целевое использование пенсионных выплат на оплату лечения за рубежом, являются:

заключение врачебной комиссии (в печатной форме);

договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем/договор между продавцом и получателем на приобретение лекарственных средств или счет на оплату (с приложением нотариально заверенного перевода в случаях, когда договор или документ или счет на оплату составлен на иностранном языке);

документы, подтверждающие брак (супружество) или родственные отношения.

Уполномоченный оператор проверяет документы заявителя в течение 10 рабочих дней.

Если документы в порядке и соответствуют целям использования для оказания медицинской услуги, то заявитель представляет Уполномоченному оператору подписанные заявления на конвертацию единовременных пенсионных выплат и на международный перевод единовременных пенсионных выплат.

В данном случае комиссия за международный перевод может быть удержана с суммы единовременных пенсионных выплат.

Использование пенсионных выплат на возмещение

Единовременные пенсионные выплаты могут быть использованы на возмещение ранее понесенных затрат на лечение.

В этом случае необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту своего прикрепления с заявлением о предоставлении заключения и приложить следующие документы:

1. Если лечение было получено в Казахстане:

медицинское заключение при оказании консультативно-диагностической помощи или выписной эпикриз из истории болезни при оказании помощи в стационарных и стационарозамещающих условиях, в том числе при проведении медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи, или договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, либо выписку из медицинской карты стоматологического больного.

2. Если лечение было получено за рубежом:

копию выписного эпикриза из истории болезни или договор об оказании медицинских услуг, заключенный между медицинской организацией и получателем, или договор на приобретение лекарственных средств, заключенный между продавцом и получателем, либо счет на оплату (с приложением нотариально заверенного перевода, если документ на оплату составлен на иностранном языке);

документы, подтверждающие брак (супружество) или родственные отношения при оказании медицинских услуг, покупке лекарственных средств близкими родственниками, супругом получателя;

документ, подтверждающий осуществление оплаты за лечение или покупку лекарственных средств.

Как отмечается, полученные медицинские услуги и приобретенные лекарственные средства распространяются на отношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Документ пока не утвержден и не вступил в силу.

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