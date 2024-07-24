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Каким регионам грозит засуха в августе, сообщили синоптики

Фотография для новости Каким регионам грозит засуха в августе, сообщили синоптики

pixabay.com

Согласно предварительному расчету «Казгидромета» на август месяц и учитывая накопленные за последние месяцы осадки, условия атмосферного увлажнения ожидаются преимущественно близкими к норме, а в отдельных районах зерносеющего региона условия прогнозируются умеренно влажными.

Атмосферная засуха ожидается на территории Мойынкумского района Жамбылской области.

Умеренно влажно в августе ожидается:

  • в Тайыншинском, Уалихановском районах и в районе Г.Мусрепова Северо-Казахстанской области;
  • в Карасуском районе Костанайской области;
  • в Зерендинском, Сандыктауском, Бурабайском, Атбасарском, Астраханском, Егиндыкольском и Ерейментауском районах Акмолинской области и в г. Степногроск;
  • в Актогайском, Иртышском, Железинском, Кашырском, Екибастузском, Шарбактинском районах Павлодарской области и  г. Павлодар;
  • в Айтекебиском, Алгинском, Каргалинском и Мугалжарском районах Актюбинской области;
  • в Катон-Карагайском районе и в районе Алтай Восточно-Казахстанской области.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к нормальным для этого месяца.

По мере необходимости предварительный прогноз будет уточняться.

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