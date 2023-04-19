Каким специалистам предлагают зарплату от 900 тысяч тенге в Казахстане

Каким специалистам предлагают наибольшую зарплату в Казахстане рассказали аналитики сайта hh.kz.

В первом квартале 2023 года работодатели разместили на сайте более 150 тысяч вакансий – на 12% больше, чем в предыдущем квартале и на 29% больше, чем в первом квартале 2022 года, передает informburo.kz

«Средняя арифметическая предлагаемая зарплата в вакансиях за первый квартал составила 265 тысяч тенге, медианная – 212 тысяч. Самую высокую зарплату (от 900 тысяч тенге) предлагали в основном специалистам из профобластей «продажи», «строительство, недвижимость» и «информационные технологии, интернет, телеком», – говорится в сообщении.

40% всех вакансий на hh.kz поступает от работодателей из Алматы, ещё 20% – из Астаны.

За первый квартал около 450 тысяч жителей Казахстана искали работу на сайте – на 53% больше, чем в первом квартале прошлого года. Наибольшее число резюме поступает от жителей Алматы, Астаны и Шымкента.

Самыми распространёнными профессиями в резюме соискателей стали:

менеджер по продажам, менеджер по работе с клиентами;

бухгалтер;

инженер-конструктор, инженер-проектировщик;

администратор;

водитель;

менеджер по закупкам;

продавец-консультант, продавец-кассир;

учитель, преподаватель, педагог;

официант, бармен, бариста;

программист, разработчик.

Первую строчку в топе лидирующих профессиональных областей с большим отрывом занимают «продажи». Далее идут «бухгалтерия, управленческий учёт, финансы предприятия», «административный персонал», «транспорт, логистика».

«Профобласть «строительство, недвижимость» вытеснила «информационные технологии, интернет, телеком» из топ-5 и заняла пятое место», – добавили аналитики.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.