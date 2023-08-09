Каким специалистам предлагали самую большую зарплату в Казахстане в июле

Кому работодатели предлагали самую высокую зарплату на электронной бирже труда в июле 2023 года, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает informburo.kz

В июле на электронной бирже труда работодатели разместили 98 тысяч вакансий, а соискатели – 93,4 тысячи резюме. В сравнении с июнем число вакантных мест возросло на 8,1 тысячи, а резюме – на 38,8 тысячи.

«В июле наибольшим спросом у работодателей наряду с неквалифицированными специалистами пользовались операторы колл-центров, водители автомобилей, а также охранники», – сообщает ведомство.

Половина прироста резюме высококвалифицированных специалистов в июле пришлась на педагогические профессии среднего образования, к которым относятся учителя начальных классов, учителя средней школы и предметные педагоги. В сравнении с предыдущим месяцем количество резюме этих специалистов суммарно возросло на 7,4 тысячи. Резкое увеличение количества резюме специалистов в сфере сельского хозяйства обусловлено подготовкой к августовской уборочной кампании.

«Основной фактор увеличения количества резюме – приближение нового учебного года и выход на рынок труда выпускников вузов», – пояснили в Минтруда РК.

Также в два раза возросло количество резюме от медсестёр, фельдшеров и других соискателей из сферы медицины.

Самый высокий размер запрашиваемых зарплат чаще всего в своих резюме указывали соискатели из числа машинистов паровоза – в среднем от 1,7 млн тенге), директоров коммерческих предприятий (от 1,6 млн тенге), а также инженеры по горнорудному делу (от 900 тысяч тенге).

В свою очередь, работодатели предлагали наибольшие заработные платы инженерам-гидрологам (от 800 тысяч тенге), архитекторам программного обеспечения (от 750 тысяч тенге) и начальникам отделений в промышленности (от 696 тысяч тенге).

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