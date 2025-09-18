История костанайского ЖД вокзала началась больше ста лет назад, тогда здесь впервые появилась железнодорожная станция, а уже в 70-е годы появилось здание, знакомый облик которого костанайцы видели вплоть до нынешнего времени.

Долгие годы вокзал числился в списке архитектурных памятников областного центра. Но в конце августа его исключили из этого перечня, чтобы дать дорогу реконструкции. Сегодня на объекте уже кипит работа.

«В данную работу включается как проектно-изыскательские работы, проектирование, прохождение государственной экспертизы и сами строительно-монтажные работы. С июня месяца подрядчик приступил к демонтажным работам, на сегодняшний день завершено порядка 80% демонтажных работ и в целом реализация проекта идет умеренными темпами», — говорит менеджер дирекции по модернизации вокзального хозяйства АО НК «КТЖ» Владимир Никкель.

Подрядчик местный, с опытом работы больше 20 лет. Сегодня на объект трудились около полусотни человек. Несмотря на демонтаж, график движения поездов не меняется, а для пассажиров продолжают работать кассы. Их временно перенесли в небольшое помещение рядом с вокзалом.

«Работой охвачены все конструкции самого здания, как кровля, фасад, так и внутри. По итогам модернизации ожидаются благоприятные условия для пассажиров, отвечающие всем современным требованиям безопасности и энергоэффективности здания. Будет очень красиво, современно и безопасно», — рассказал Владимир Никкель.

Обновлённый вокзал станет светлее и удобнее. Здесь полностью заменят инженерные сети, появятся эскалатор и лифт, а для маломобильных граждан предусмотрят все необходимые удобства. Бывшие подвальные склады превратятся в залы ожидания и отдыха, где разместят и новые санузлы. Площадь здания тоже вырастет — за счёт пристройки гостиницы и изменения расположения окон.

На кассах появятся QR-коды и билеты можно будет приобретать электронно, но привычный способ тоже останется.

Все работы по самому зданию планируется завершить уже в этом году, а в следующем здесь займутся брусчаткой, озеленением и строительством перрона.

