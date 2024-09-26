В министерстве транспорта Казахстана объяснили резкое подорожание билетов на поезд. Цены выросли сразу на 20%.
«В стране курсирует 140 пассажирских маршрутов, повышение тарифа коснется 62 из них», — ответили в ведомстве на вопрос корреспондента Sputnik Казахстан.
Цель повышения — это обновление парка вагонов, улучшение сервиса и повышения зарплаты работникам.
Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней.
Цена билета на «Тальго» будет стоить 19 493 тенге (40,6 долларов).
В стандартных поездах стоимость купе составит 19 653 тенге (40,9 долларов), плацкарт — 12 871 тенге (26,8 долларов).
Билеты на поезда пригородного сообщения будут стоить 6 314 тенге (13,1 доллара).
Вот как изменятся цены на примере нескольких направлений:
Астана — Алматы — туристические вагоны «Тальго» будут стоить 19 493 вместо 16 440 тенге (40,6 долларов вместо 34,2 доллара).
Атырау — Мангистау — купе будет стоить 9343 вместо прежних 7984 тенге (19,4 доллара против нынешних 16,6 долларов).
Алматы — Казань — плацкарт вырастет в цене до 11 806 тенге вместо 10 036 тенге (24,6 доллара вместо 20,9 долларов).