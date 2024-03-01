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Какими будут первые мартовские выходные, сообщили синоптики

Фотография для новости Какими будут первые мартовские выходные, сообщили синоптики

alau.kz

Прогноз погоды по Казахстану на 2-4 марта представили синоптики Казгидромета. 

Несмотря на то, что на большей части Казахстана сохраняется отрицательный температурный фон, ближайшие дни ожидаются по-весеннему солнечными, и даже на востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от минус 36 до минус 20 градусов.

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Лишь в северных, восточных, юго-восточный регионах страны, под влиянием циклонов, ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.

 

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