Какими будут последствия закрытия ипотечных программ

В Казахстане решили свернуть льготную ипотеку. Уже скоро государство перестанет финансировать программы «Баспана Хит» и «7-20-25». Чиновники внезапно заявили, в стране закончился кризис. Поэтому помогать людям с приобретением квартир больше не нужно, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на КТК.

Обе программы появились в 2018-м. Первый Президент тогда заявил: жилье сможет купить каждый работающий казахстанец. За три года новоселье по программе «Баспана Хит» справили 54 тысячи семей. По «7-20-25», правда, в два раза меньше. Но скоро рассчитывать на господдержку не придется.

Риелторы уже заговорили о переменах на рынке жилья. Вторичка может подешеветь, а вот застройщики вряд ли уступят.

«Сегодня строительство жилых домов, ну, наверное, я бы назвал одним из самых прибыльных видов бизнеса. Именно поэтому происходит даже между строительными компаниями драчка за каждый пятачок земли, в частности в Алматы. Я допускаю, что здесь существует элемент сговора по цене квадратного метра. И они не дадут сильно стоимости квадратного метра упасть», — сказал экономист Айдар Алибаев.

Сейчас в игру вступают банки второго уровня. Они хотят разработать ипотечные программы, альтернативные государственным. На какие условия смогут рассчитывать казахстанцы?

Число заемщиков в банках растет с каждым днем. Желающих купить квартиру в ипотеку хоть отбавляй. Риелторы поясняют: свою роль сыграли пенсионные накопления, которые казахстанцам разрешили снимать в этом году. Интерес к льготным программам «7-20-25» и «Баспана Хит» высокий. И тому есть логичное объяснение – низкие процентные ставки.

О них на этой неделе говорили на экономическом саммите. В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка заявили, окончание кризиса ознаменуется для Нацбанка завершением финансирования популярных ипотечных программ.

«С учетом снижения влияния кризиса на экономику – обеспечить постепенный выход государства из программ льготного кредитования, уступая места рыночному ценообразованию. Национальный банк с 2023 года полностью выйдет из финансирования таких государственных программ, как ПЛК, которая будет завершена в 2021 году, «Экономика простых вещей» и «Баспана Хит». В 2022 году завершится финансирование программы «7-20-25», — сказала председатель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова.

А вот оператор этих самых программ ситуацию объясняет по-другому. Говорит, «7-20-25», которая рассчитана на покупку квартиры в новостройке, с рынка уйдет. Но, когда, неизвестно. Утвержденный лимит по объему кредитования внушительный – 1 триллион тенге. И за три года не потратили даже половины этой суммы. Претендовать на дешевую ипотеку могут не все. Главные критерии: отсутствие собственного жилья и хорошая кредитная история. Первоначальный взнос – 20%, годовая ставка – 7.

«Рамок в плане сроков, ограничений у нас нет. В начале года председатель Нацбанка выступал, где открыто было всем сказано – это было в правительстве, – что Нацбанк, ввиду оживления экономики, ввиду того, что у нас есть рыночные механизмы в той или иной сфере экономики, будет уходить от прямого финансирования госпрограмм», — сказал заместитель председателя АО «Казахстанский фонд устойчивости» Рустем Кыдыков.

А вот судьба популярной программы «Баспана Хит», которая позволяет купить вторичное жилье, уже предопределена. Несмотря на высокий спрос, она будет работать лишь до конца этого года.

«Есть второй продукт – «Баспана Хит». У нас индикатив – 600 миллиардов. На сегодняшний день мы уже достигли 493 миллиарда. «Баспана Хит» у нас ориентирована в основном на вторичное жилье. По «7-20-25» предложения мало, поэтому население в вопросе улучшения жилищных условий ищет варианты дешевле, где развита инфраструктура, ближе к работе», — пояснил Кыдыков.

Уход с рынка «Баспана Хит» для казахстанских банков, судя по всему, станет серьезным испытанием. Сейчас там уже разрабатывают собственные ипотечные программы. Получится ли сохранить льготные условия – вопрос в квадрате.

«7-20-25» программа, она ограничена сроками, размерами взносов, объектами. Только первичный объект. Там предложение небольшое. А примерно 15%, не больше, – «7-20-25». И 85% – «Баспана Хит». Разрабатываем собственные программы ипотечного кредитования. Конечно же, мы не сможем, скорее всего, сохранить такие льготные ставки, которые сейчас имеет население. При этом мы предложим отличный сервис клиентам, а также мы рассматриваем варианты партнерских программ с застройщиками», — отметил директор управления ДБ АО «Сбербанк» Магомед Гулаев.

Подход у каждого банка будет, конечно, свой. В некоторых с процентными ставками уже определились.

«Не будет ограничений по другим составляющим. Например, по госпрограммам было такое ограничение, что кредит выдается только заемщику, у которого нет другого жилья. То есть этих ограничений у нас не будет. И ставка будет достаточно привлекательная – от 11 до 15%, в зависимости от платежеспособности заемщика», — отметил заместитель председателя правления АО «Банк ЦентрКредит» Тимур Ишмуратов.

В своей платежеспособности сомневается 30-летняя алматинка Карина Алиева. В съемных квартирах она живет уже почти десять лет. Мать-одиночка мечтает купить двушку хотя бы в «хрущевке». Сейчас средняя цена по рынку – примерно 19 миллионов тенге. Женщина сетует: не успела накопить даже половину первоначального взноса.

«Когда это не твое жилье – за все трясешься. Что-то там задели дети, где-то нарисовали, поцарапали. Целенаправленно начала копить два года назад. Как с декретного вышла отпуска, прям на квартиру начала откладывать. За это время треть даже не накопила, потому что цены опять выросли. Я сейчас пересматриваю примерно. Что меня интересует, это вторичка. О первичке я даже не мечтаю», — посетовала Карина Алиева.

Риелторы говорят: когда «Баспана Хит» перестанет существовать, спрос на вторичку обвалится. А следом за ним и цены.

Айнур Кудайбергенова, генеральный директор риелторской группы:

«Собственники решили, что появились денежные средства у людей в связи с тем, что запустилась пенсионная реформа. Если же брать от последней цены, она придет к той цене, которая была в конце года, то есть снижение будет 20-30% – в зависимости от класса постройки. По первичке особого отката не будет, потому что эта программа не была ключевой программой на рынке недвижимости», — сообщила генеральный директор риелторской группы Айнур Кудайбергенова.

Застройщики с таким мнением категорически не согласны. Говорят, квартирный бум в стране – в самом разгаре. По крайней мере, пока.

«Примерно 50-60% клиентов – это у нас те люди, которые приобретают жилье под программу «7-20-25». На самом деле это очень удобная и доступная была программа для граждан и большая возможность приобрести свое жилье. На самом деле будет большая потеря клиентов и также неудобное положение для людей. Бизнес-жилье у нас тоже продается по программе «7-20-25», — привел данные руководитель отдела продаж строительной компании Хасан Хасанов.

А вот в «Отбасы банк» в приостановлении финансирования популярных ипотечных программ проблемы не видят. Рассказывают, что могут предложить казахстанцам достойную альтернативу.

«У нас есть собственная программа банка – мы ее называем «Рыночная программа» – с первоначальным взносом 50%. Здесь могут участвовать абсолютно все граждане РК, которые являются вкладчиками нашего банка: как на первичном, так и на вторичном рынке. Процентная ставка для первичного – 7%, с дальнейшим снижением – 3,5%. Мы считаем, что данные условия тоже являются льготными. На вторичном рынке – 8,5% – максимальная, с дальнейшем тоже снижением на 3,5%», — отметила заместитель директора филиала АО «Отбасы банк» в Алматы Данагул Тусупова.

Справедливости ради стоит отметить: ипотечные программы, которые должны сделать жилье доступным, разрабатывают активно. Только вот из-за непрерывного роста цен на недвижимость для многих казахстанцев собственная квартира так и остается мечтой. К примеру, в 2007 году квадратный метр жилья в новостройке стоил в среднем 161 тысячу, а в «хрущевке» – 136 тысяч. Сейчас эти цифры выше как минимум в два раза.

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