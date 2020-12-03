Какими будут проценты по депозитам в январе

Казахстанский фонд гарантирования депозитов сообщил об утверждении максимальных рекомендуемых ставок по депозитам в тенге на январь 2021 года, передает zakon.kz.
Максимальные рекомендуемые ставки по краткосрочным депозитам остаются неизменными в силу отсутствия пересмотра значения базовой ставки Национального Банка Казахстана, которой они соответствуют. Также сохранились ставки по долгосрочным депозитам, которые рассчитываются на основании рыночных трендов, — сообщили в КФГД.
Самыми доходными среди тенговых депозитов остаются сберегательные без права пополнения сроком на 12 месяцев – 14%. Напомним, что одной из отличительных особенностей сберегательных депозитов является строгое ограничение по досрочному снятию денег, за что банки предлагают самую высокую ставку. Кроме того, по сберегательным депозитам в тенге предусмотрена повышенная сумма гарантии – 15 млн тенге.
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