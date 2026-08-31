Какими будут зарплата, пенсия и МРП в 2027 году





Министерство финансов Казахстана подготовило проект республиканского бюджета на 2027–2029 годы, передает zakon.kz

Согласно документу, с 1 января 2027 года минимальная заработная плата останется на прежнем уровне — 85 тысяч тенге. При этом ряд других показателей предлагается увеличить:

МРП — с 4 325 до 4 693 тенге;

минимальную базовую пенсию — с 35 596 до 38 622 тенге;

минимальную пенсию — с 69 049 до 74 919 тенге;

прожиточный минимум — с 50 851 до 55 173 тенге.

Пенсионные выплаты по возрасту и за выслугу лет планируют повысить на 8,5%.

Кроме того, государственные взносы на обязательное социальное медицинское страхование предлагается увеличить с 2 до 2,2% от объекта исчисления.

Проект закона опубликован на портале «Открытые НПА». Публичное обсуждение продлится до 5 сентября.

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