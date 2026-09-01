Сентябрь удивит казахстанцев: прогноз синоптиков





Сентябрь в Казахстане начнётся с резких температурных контрастов. На западе и юге страны сохранится летняя жара, а в северных, центральных и восточных регионах установится более прохладная погода с осадками. Местами дождь может перейти в снег, ожидается порывистый ветер.

С середины первой декады на большей части республики осадки прекратятся, а температура воздуха заметно повысится. На западе, северо-западе и юго-западе днём прогнозируется от +25 до +35 градусов.

В Костанайской области, как и в других северных регионах, в начале месяца ночью ожидается от 0 до +8 градусов. На поверхности почвы возможны заморозки до −3 градусов. Днём температура будет колебаться от +10…+18 до +22…+30 градусов.

Во второй половине первой декады очередной северо-западный циклон принесёт осадки, усиление ветра и спад жары. Сначала непогода затронет запад и северо-запад страны, а затем распространится на остальные регионы.

Во второй и третьей декадах сентября температурный фон останется неустойчивым. На севере, в центре и на востоке страны ночью прогнозируется от 0 до +13 градусов, на поверхности почвы — заморозки до −3 градусов. Днём температура будет меняться от +8…+17 до +20…+30 градусов.

В целом средняя температура сентября на большей части Казахстана ожидается в пределах климатической нормы. Количество осадков также прогнозируется около нормы, однако на крайнем западе, северо-западе и северо-востоке страны их может выпасть больше обычного.

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