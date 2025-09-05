Проект бюджета на 2026 год определил размеры минимальной зарплаты (МЗП), пенсии и МРП. Ожидается повышение всех показателей, кроме МЗП, об этом сообщает kz.kursiv.media

Проект закона «О республиканском бюджете на 2026-2028 годы» опубликован на сайте «Открытые НПА». В числе прочего в нем прописаны ключевые расчетные социальные показатели на грядущий 2026 год.

Если проект закона будет принят, он закрепит следующие показатели с 1 января 2026 года:

минимальный размер заработной платы – 85 тыс. тенге, не меняется по сравнению с 2025 годом,

– 85 тыс. тенге, не меняется по сравнению с 2025 годом, минимальный размер пенсии – 69 049 тенге (+6 278 тенге к 2025 году),

– 69 049 тенге (+6 278 тенге к 2025 году), минимальная государственная базовая пенсионная выплата – 35 596 тенге (+3 236 тенге),

– 35 596 тенге (+3 236 тенге), месячный расчетный показатель (МРП) – 4 325 тенге (+393 тенге),

(МРП) – 4 325 тенге (+393 тенге), прожиточный минимум для исчисления базовых соцвыплат – 50 851 тенге (+4 623 тенге).

Также пенсии по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет должны увеличиться в 2026 году на 10%.

