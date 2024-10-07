На днях прошел Международный день пожилых людей, который потенциально отмечают 2,4 млн казахстанских пенсионеров, проживающих в стране, передает inbusiness.kz.

Накануне ООН представила прогноз, согласно которому, к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше во всем мире вырастет более чем в два раза — с 761 миллиона в 2021 году до 1,6 миллиарда. Это приведет к увеличению доли населения планеты в этой возрастной категории с 10% в 2022 году до 16% в 2050 году. При этом количество людей старше 80 лет будет расти еще быстрее.

Сегодня продолжительность жизни превышает 75 лет в половине стран мира, что на 25 лет больше по сравнению с показателями 1950 года. В 2018 году было зафиксировано важное событие: пожилых людей впервые стало больше, чем число детей до пяти лет. Ожидается, что к 2050 году число людей в возрасте 65 лет и старше будет в два раза превышать количество детей до пяти лет и почти сравняется с числом детей до 12 лет.

Этот демографический сдвиг значительно влияет на сферу ухода за больными, создавая разнообразные потребности в платной и бесплатной помощи как в медицинских учреждениях, так и на дому. С увеличением числа пожилых людей растет потребность в комплексных услугах здравоохранения, ухода и социальной поддержки, особенно для тех, кто страдает от деменции и инвалидности. Это также приводит к возрастанию нагрузки на системы медицинской и социальной поддержки.

Готовить сани заранее

И хотя в Казахстане еще нет такой явной проблемы, как снижение рождаемости и старение населения, однако, по мнению экспертов, лет через 10-15 страна также с этим столкнется.

Готовы ли казахстанская пенсионная система и медицина столкнуться с данными вызовами, корреспондент inbusiness.kz интересовался у известных экономистов.

Советник председателя правления Halyk Finance Мурат Темирханов отметил, что те казахстанцы, которые в ближайшее время выйдут на пенсию, не смогут получить адекватную пенсию ни из ЕНПФ, ни из бюджета. И дальше будет только хуже.

«Когда пенсионеров становится больше, пропорция между ними и работающими будет расти в сторону пожилого населения. Это будет давать дополнительное давление на бюджет по выплате пенсии, и с этим будут большие проблемы. Не сейчас, конечно, а лет через 10-15 начнутся. Но государство уже сейчас должно к этому готовиться. Недавно Жамишев, Бахмутова и Марченко готовили свои рекомендации, как изменить пенсионную систему. Мы хотели организовать круглый стол, но ни министерство труда, ни депутаты не откликнулись на это», – подчеркнул эксперт.

Кстати, и сама компания Halyk Finance, так же как и группа экспертов из числа известных в стране экономистов, видит большую проблему в будущем пенсионного обеспечения. Это связано с недостаточной пенсией, которую будут выплачивать людям в свете глобальной тенденции старения населения.

По словам Мурата Темирханова, если не предпринимать сейчас конкретных действий, то через 10-15 лет при выходе на пенсию те, кто имел средний доход, сразу будут ущемлены – их достаток резко упадет.

С увеличением доли пожилых людей в обществе возрастает необходимость в комплексных услугах здравоохранения, в уходе и социальной поддержке, особенно для тех, кто страдает от таких заболеваний, как, например, деменция, или для лиц с инвалидностью.

Сможет ли государство обеспечить эти услуги для пожилых граждан Казахстана, учитывая текущие проблемы в системе здравоохранения и обязательном социально-медицинском страховании?

На взгляд экономиста, эта уже вторая проблема после пенсионного обеспечения. Когда население стареет, то государство будет вынуждено платить за медицинские услуги пенсионеров больше. Вопрос в том, выдержит ли бюджет, когда уже сейчас в стране бюджетный кризис. А если через пять лет этот кризис не решится, то уже через несколько лет это будет серьезной проблемой, и не только для пенсионеров, но и для тех, кто не может выплатить страховые взносы со своей зарплаты.

Когда инфляция бьет рекорды

По мнению экономиста Айдара Алибаева, социальная политика нашего государства, даже если мы не будем заглядывать в завтрашний день, очень слабая, в стране весьма малая поддержка оказывается населению.

«Социальная политика нашей страны не соответствует названию, которое есть в Конституции, что мы являемся социальным государством. Почему я так утверждаю? Потому что у нас социальные выплаты находятся на уровне африканских стран. Я имею в виду минимальную зарплату, прожиточный минимум, потребительскую корзину, которая вообще у нас, можно сказать, просто нищая. Я имею в виду в целом уровень и качество жизни, а также постоянно растущую инфляцию. Обещание, что социальные выплаты будут индексироваться на уровне инфляции, тоже не выполняется. Минимальная зарплата уже второй год подряд стоит на уровне 85 тысяч тенге. При этом в своих прогнозах министерство национальной экономики объявляет, что они не будут минимальную зарплату поднимать до 2029 года. Официальный уровень инфляции находится в районе 9%, а настоящий находится в районе 30-40%. То есть мы беднеем очень быстро, если не сказать стремительно. А они не хотят даже на официальный уровень инфляции поднимать минимальную заработную плату. После этого о какой вообще социальной политике государства мы можем утверждать! Поэтому в этом отношении я бы даже и не стал говорить о завтрашнем дне. Потому что, знаете, завтрашний день мне представляется еще более грустным, чем сегодняшний», – поделился собеседник.

Он привел данные, согласно которым, только за лето этого года тенге опустился больше чем на 10%. Помимо инфляции и роста цен, зарплата и доходы обесцениваются. Перспектива на следующие годы, вплоть до 2029 года, очень плохая – тенге будет только падать. Медленно это будет происходить, быстро или скачкообразно – не имеет значения. Факт в том, что он будет опускаться. Потому что нет ни одного фактора, который говорил бы в пользу того, что тенге будет укрепляться или хотя бы стоять на месте.

«У нас уже который год, лет десять подряд, говорят, что безработица 4,5-5%, а реально безработица 30-40%. То есть вот эти все социальные и финансовые показатели лучше любых слов говорят о том, что сегодняшняя социальная ситуация крайне плохая, перспективы у нее еще хуже», – подчеркнул экономист.

Эксперт раскритиковал и систему здравоохранения, особенно последнюю инициативу минздрава по нерегулярной работе бригад скорой помощи с делением казахстанцев на четыре категории по степени необходимости в самой этой скорой помощи.

«А как будут люди разбираться, в какой категории? Вот человеку стало плохо, схватился за грудь, начал оседать, терять сознание. И что? Ни он сам, ни рядом находящиеся родственники, среди которых, например, нет ни одного врача, не смогут определить эту категорию. Например, в скорой скажут: «У вас там по признакам четвертая категория, в течение двух часов приедем». А он вдруг через 10 минут умирает» – считает Айдар Алибаев.

Более того, он приводит в пример и сегодняшнюю ситуацию в работе поликлиник, где врачи, по его мнению, гоняют людей по кабинетам, заставляя сидеть по полдня в очередях. А если «посчастливилось» вдруг попасть на прием к узкому специалисту, то вместо квалифицированной реальной помощи врач смотрит в компьютер и говорит, как надо лечиться.

«Пациент и сам может найти в Интернете. А люди же идут в расчете на какую-то реальную помощь. Этого нет. Идет полная, тотальная депрофессионализация медицинского корпуса. Кроме того, врачи полностью сейчас превратились в бизнесменов. Они полностью повернуты не в сторону здоровья граждан, а в сторону зарабатывания денег. За каждое движение надо платить. От фонда медстрахования нет никакого толка. Мы не знаем, куда идут деньги, наши налоги. Постоянно скандалы возникают, что там коррупция. Медицина еще никогда за годы существования, даже начиная с войны с 1945 года, не была в таком плохом состоянии, как сегодня. Поэтому на что рассчитывать пенсионерам? Только на самих себя остается. Если государство не справляется со своими самыми обязательными, святыми функциями, потому что здоровье, здравоохранение и образование – это будущее любой нации, любого народа, то «завтра» у государства мутное и призрачное», – считает эксперт.

Более того, он отмечает, что с точки зрения самых худших показателей Казахстан один из лидеров:

«Такие показатели, как инфляция, ослабление национальной валюты, такого нет даже в Украине, которая ведет войну уже 2,5 года. У них уровень инфляции и уровень падения национальной валюты меньше, чем у Казахстана, где люди живут в мире и не было войны».

Главную причину такого плачевного положения вещей экономист видит в коррупции, неэффективном управлении, тотальном разворовывании страны, клановом чиновничьем корпусе, который не знает, не умеет и не хочет что-то делать во благо народа и страны.

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