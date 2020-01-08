Какое наказание грозит предпринимателям за отсутствие POS-терминалов

Больше 3 тысяч костанайских бизнесменов пока не установили положенные с 1 января контрольно-кассовые машины для онлайн оплаты. Как отметили в управлении госдоходов, штрафовать этих предпринимателей пока не будут. Для начала им выдадут предупреждение и только через 30 рабочих дней, если аппараты не появятся, назначат денежный штраф. Уже сейчас, отмечают налоговики, началась рассылка первых предупреждающих уведомлений, сообщает alau.kz

С 1 января все предприниматели, которые работают с наличными деньгами, а также крестьянские и фермерские хозяйства, должны установить POS-терминалы и онлайн-кассовые аппараты. В Костанае установить эти аппараты должны были 11 тыс. бизнесменов, из них почти 3200 пока работают без контрольно-кассовых машин.

«Такое возможно, предприниматели, которые подали заявку, еще ждут ее рассмотрения. К концу года была большая очередность , одновременно сдавали заявления по патентам. Заявки еще висят, полностью не обработаны»,- сказала специалист управления госдоходами Костаная Жанна Турганова.

В управлении госдоходов Костаная уверяют, что сопротивляются лишь те, кто хочет скрыть доходы. Онлайн-аппараты направлены на то, чтобы вывести из тени прибыль и увеличить поступления в бюджет. При этом из-за вступившего с 1 января моратория проверить предпринимателей они сейчас не могут. Но в этом и нет необходимости. С помощью операторов фискальных данных вся информация с онлайн-кассовых аппаратов по интернету поступает напрямую в налоговые службы.

«Проходит камеральный мониторинг. У нас есть своя база, где регистрируются бизнесмены, внутренняя, там видны все действия по оплатам и работе ККМ»,- добавила Жанна Турганова.

Помощь фискалам могут оказать и потребители. Достаточно написать заявление, и налоговые службы вправе будут проверить бизнесмена, который имеет торговую точку. При этом в первый раз за нарушения наказывать никого не станут, отмечают эксперты. Вместо этого выпишут предупреждение, если через 30 рабочих дней бизнесмен не установит ККМ, налоговики будут привлекать его к штрафу в 30 МРП.