Какое наказание грозит за подделку паспорта вакцинации в Казахстане

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За подделку паспорта вакцинации казахстанцам грозит уголовное наказание. В МВД рассказали, сколько случаев выявлено и как будут наказывать нарушителей, передает Tengrinews.kz.
За первые полгода в производстве органов внутренних дел находилось четыре уголовных дела по подделке паспортов вакцинации. Два факта были выявлены в Алматы, по одному в Алматинской и Акмолинской областях. Досудебное расследование по ним продолжается.
«Законодателем установлена уголовная ответственность за данный вид уголовного правонарушения, предусматривающая наказание в виде штрафа в размере до 2 000 МРП (5,8 миллиона тенге. — Прим.), либо исправительных работ в том же размере, либо привлечения к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничения свободы на срок до двух дет, либо лишением свободы на тот же срок», — пояснили в пресс-службе МВД.
Если нарушение выявят повторно в течение года, а также если подделка паспортов вакцинации осуществлялась группой лиц по предварительному сговору штраф вырастает до 4 000 МРП, а это уже 11,6 миллиона тенге. Также нарушителей могут привлечь к общественным работам на срок до 1 000 часов, либо ограничить свободу на срок до четырех лет, либо лишить свободы на тот же срок.
Наказание предусмотрено также и для тех, кто пользуется поддельным паспортом вакцинации.
«Использование заведомо подложного паспорта вакцинации наказывается штрафом в размере до 160 МРП (почти 467 тысяч тенге. — Прим.), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток», — пояснили в МВД.
COVID-2019 в Казахстане
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1671 - летальных случаев
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