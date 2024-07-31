Какое наказание ждет казахстанцев за несданную декларацию о доходах

В Казахстане происходит поэтапное всеобщее декларирование доходов. В 2023 году декларацию заполнили работники государственных учреждений, субъектов квазигоссектора и их супруги. В этом году форму 250.00 заполняют бизнесмены и их супруги, сообщает Zakon.kz.

С 1 января 2025 года к обязательному декларированию доходов подключаются все остальные казахстанцы. Среди самых частых вопросов, поступающих в редакцию, встречается и такой: «Какое наказание ожидает гражданина, если он не сдаст декларацию?».

Этот вопрос вполне закономерен, если учесть, что в следующем году сдавать декларации будут обязаны все совершеннолетние казахстанцы, включая безработных, студентов и пенсионеров. Граждане впервые в жизни будут декларировать свои доходы активы и обязательства и, несомненно, столкнутся с множеством трудностей.

Как пояснили в Министерстве финансов РК, если первоначальная налоговая декларация не будет представлена в срок, то налоговые органы на первый раз ограничатся предупреждением (пункт 1 статьи 272 Кодекса РК «Об административных правонарушениях» (КоАП). То есть штрафа не последует.

А вот если такое нарушение будет совершено повторно в течение года после вынесения предупреждения, то на гражданина будет наложен штраф в размере пятнадцати МРП (55 380 тенге) (пункт 2 статьи 272 КоАП).

Если декларация будет содержать неполные и/или недостоверные сведения, не влекущие начисление налогов и других обязательных платежей в бюджет, то налоговые органы на первый раз также ограничатся предупреждением (пункт 2-1 статьи 272 КоАП).

Деяния, совершенные повторно в течение года после предупреждения, повлекут за собой штраф в размере трех МРП (11 076 тенге) (пункт 2-2 статьи 272 КоАП).

В случае же сокрытия объектов налогообложения, влекущих начисление налогов, предусмотрен штраф в размере 200% от суммы налогов, подлежащих уплате по сокрытому объекту налогообложения (пункт 1 статьи 275 КоАП) и в размере 300%, если такое нарушение повторится (пункт 2 статьи 275 КоАП).

Данная мера будет действовать, если физические лица не исполнили налоговые обязательства при выставлении им уведомления и проведена налоговая проверка. При самостоятельном устранении нарушения штрафы не налагаются. Любые ошибки или неточности граждане вправе устранить самостоятельно путем подачи дополнительной декларации в пределах срока исковой давности (три года), предусмотренного Налоговым кодексом.

Еще один часто задаваемый вопрос: «Каким образом налоговые органы узнают о доходах из зарубежных источников?»

Как сообщили в Министерстве финансов РК:

Казахстан с 2021 года получает сведения о доходах казахстанских граждан, поступивших на счета в иностранных банках. Эти сведения поступают согласно Многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (далее – CRS) в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам (Страсбург, 25 января 1988 года).

Ежегодно поступают сведения от 80 стран, основные страны – это ОАЭ, Великобритания, Турция, Франция и другие. Так что скрыть имущество за границей вряд ли получится.

Отметим, что всем гражданам необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Подробную информацию о порядке представления и заполнения налоговых отчетностей вы можете прочитать на нашем сайте или получить в едином контакт-центре по номеру 1414 или на портале Комитета государственных доходов РК kgd.gov.kz.

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