Какое жилье можно купить за 15 миллионов тенге в Казахстане

Подскочившие цены на покупку и аренду недвижимости в Казахстане – одна из самых обсуждаемых тем в стране.

Жилищный вопрос все больше интересует не только взрослую часть населения, но и молодежь. Редакторы Tengri Lifestyle решили проанализировать рынок недвижимости самых крупных городов Казахстана посмотреть, возможно ли приобрести жилплощадь за 15 миллионов тенге.

Шымкент

В Шымкенте создано 84 предложений по продаже жилья в пределах заявленной стоимости. В основном это однокомнатные квартиры. В продаже преимущественно выставлены панельные постройки от 60-х до 80-х годов. За такую цену можно приобрести жилье как в центре, так и в отдаленных районах.

Разница будет в количестве квадратов и инфраструктуре. В заявленных предложениях в среднем квартиры от 30 до 45 квадратных метров. Также за указанную цену можно стать владельцем квартиры-студии в черновой отделке до 45 квадратных метров.

Караганда

В Караганде выставлены 175 объявлений до 15 миллионов тенге от владельцев недвижимости. Однако в этом городе можно купить не только 1-2-комнатную, но и 3-комнатную квартиру, к примеру, в районе Майкудук. Большинство предложений включают свежий ремонт, но находятся они в старых постройках 60-80-х годов. Средняя площадь – 40-45 квадратных метров.

Очень много предложений о жилье в микрорайоне Юго-Восток, всего на сегодня — 68 квартир. В округе развитая инфраструктура: ТРЦ, магазины, новые жилые комплексы, а также рестораны и кафе. Стоит отметить, что за 15 миллионов тенге можно найти как первичное, так и вторичное жилье.

Актобе

На западе Казахстана более 150-ти от самих хозяев о продаже жилья в пределах 15 миллионов тенге. Большинство из них – 1-2-комнатные квартиры в советских постройках. Как известно, жилые дома делятся на микрорайоны, которых в Актобе больше 25. Наибольшее количество предложений в микрорайонах Батыс, Авиагородок и Жилгородок.

За заявленную сумму можно приобрести квартиру по государственным программам. Если брать отдаленные от центра районы, то там и вовсе можно приобрести 4-комнатную квартиру.

Алматы

На сегодня в Алматы самый дорогой рынок недвижимости. На сумму 15 миллионов можно приобрести комнату в общежитии либо 1-комнатную квартиру за чертой города. Всего объявлений 73 и большинство из объектов — это комнаты в общежитии без отдельного санузла.

Средняя квадратура – 20-25 квадратных метров, а расположение разнится от центра до окраины города. Состояние квартир – среднее или ниже среднего, поэтому придется потратиться и на ремонт.

Есть возможность приобрести однокомнатную квартиру за эту цену в Наурызбайском, Алатауском и Жетысуйском районах. Что касается центра города, то за такую цену предложений на сайте недвижимости нет.

Астана

В районах Косшы или Уркер можно купить квартиру за 15 миллионов, однако находятся они на окраинах города. Всего предложений на заявленную цену — 187. Что касается средней площади, то она равна – 30-35 квадратным метрам. Есть объявления о продаже квартир в строящихся ЖК, эксплуатация которых запланирована на 2023 год. К слову, в столице возможно приобрести квартиру на правом берегу за эту цену. Однако подобные объявления не задерживаются на сайтах объявлений.

Большинство объявлений расположено в Сарыаркинском и Алматинском районах, реже в Есильском.

Фото:krisha.kz

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