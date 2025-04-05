Комитет государственных доходов министерства финансов РК сообщает, что с 3 апреля в автоматизированной системе электронной очереди «CargoRuqsat» внедрен новый функционал, направленный на предотвращение случаев многократного бронирования очереди одним и тем же автотранспортным средством.

Ранее было выявлено, что отдельные перевозчики бронируют очередь для разных регистрационных номеров, но с одним VIN-кодом АТС. Также поступали обращения о невозможности бронирования на одном пункте пропуска при наличии активной брони на другом.

В связи с этим теперь при попытке бронирования система автоматически проверяет VIN-код транспортного средства. Если у АТС уже имеется активная бронь, новое бронирование будет невозможно до момента отмены предыдущей записи.

Как снять активную бронь?

Если вам необходимо снять бронь для нового бронирования, направьте на электронную почту администратора СЭО (cargoruqsat@gmail.com) следующие документы:

— Копию техпаспорта автомобиля;

— Копию паспорта владельца авто (для юридических лиц – учредительные документы компании).

Снятие брони, оформленной с другого кабинета:

В случае, если бронь была оформлена через другой личный кабинет, для ее отмены необходимо направить аналогичный запрос на cargoruqsat@gmail.com, приложив вышеуказанные документы.

Новый функционал направлен на обеспечение справедливого распределения очередей и повышение эффективности работы системы. Просим перевозчиков учитывать данные изменения при планировании своих маршрутов.

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