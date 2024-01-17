Какой бизнес в Казахстане может не принимать оплату картой

На кого не распространяется требование по обязательному принятию платежей с использованием платёжных карточек в Казахстане, сообщила пресс-служба комитета по защите прав потребителей Министерства торговли и интеграции РК, сообщает informburo.kz

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Как пояснили в ведомстве, это требование не распространяется на тех, кто продаёт такие товары, как продукты с собственной фермы или пойманную рыбу, и на тех, кто ведёт бизнес в районах, где нет хорошей телефонной и интернет-связи.

«Требование не распространяются на индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих деятельность в сфере оптовой и розничной торговли сельскохозяйственной продукцией собственного производства, продукцией аквакультуры (рыболовства) собственного производства; деятельность, осуществляемую через нестационарные торговые объекты, находящиеся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования», – говорится в сообщении ведомства.

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