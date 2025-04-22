Аким Костанайской области Кумар Аксакалов озвучил планы по разметке на предстоящее лето в областном центре. Он сказал, что необходимо увеличить количество улиц, где будут наносить термопластовую разметку.

Эта разметка показала себя более выносливой в условиях нашего города, отметили специалисты.

«По разметке в прошлом году на основных улицах мы применили не метод покраски, а уже плёнки. И вы видите там, где эта методика была применена, там она хорошо держится. Каике у нас улицы были? Улицу Абая, Тәуелсіздік, В.Интернационалистов красили. Улиц 6-7 мы красили термопластом. Термопласт он более долговечен. У него срок гарантии 6 месяцев. Он подороже, но надо на это идти, потому что мы видим, что он в принципе выдержал зиму. Сейчас мы еще раз его будем наносить. Я думаю, что это существенно будет лучше. Поручение городу есть. Финансирование обеспечено. Для того, чтобы увеличить объем по именно по нанесению термопласта», — сказал глава области.

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