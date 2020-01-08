Какой будет кухня будущего: основные принципы и требования

Жизнь общества постепенно меняется. И уже сейчас мы отчетливо наблюдаем тенденцию, когда люди стремятся отказываться от всего лишнего, снижать уровень бездумного потребления. На фоне этого можно предположить, что в течение 10-15 лет даже обустройство наших домов будет выглядеть по-другому. На примере кухни выделим следующие вероятные принципы.

Экономия на количестве, а не на качестве

Эта экономия проявится в желании купить только необходимое:

Холодильник с низким уровнем потребления энергии, но с достаточным количеством свободного места в камерах, чтобы разместить много продуктов. Уже сейчас такие модели холодильников продаются здесь: alser.kz — в крупном интернет-магазине бытовой техники. Многие сделают ставку на холодильники с максимальным количеством настроек. Чем идеальнее условия для разных продуктов, тем качественнее будет еда.

Эргономичная газовая или электрическая плита. Благодаря активности производителей, уже сейчас покупатели находят изделия, отвечающие конкретно их требованиям. Изделия отличаются количеством конфорок, размером духовок, наличием дополнительных функций. Много внимания уделено безопасности оборудования.

Техника, объединяющая сразу несколько функций. Один качественный кухонный комбайн заменит несколько приспособлений: миксеров, блендеров, морожениц и т. д. Разгрузится пространство, но количество функций не уменьшится.

Устройства с «умными» функциями. Автоматическое отключение, низкое потребление электроэнергии, возможность дистанционного управления — это облегчит жизнь, сделает ее более выгодной.

Техника, отвечающая за очищение воздуха и хороший микроклимат, климат. Сюда относятся вытяжки со специальными фильтрами, которые удаляют дым и гарь, но при этом пропускают воздушные массы через очистители, чтобы не наносить вреда окружающей среде.

Есть предположение, что люди откажутся от лишнего и начнут заказывать то, чем реально пользуются. А выбирая для дома такие вещи, они сделают ставку на максимальное качество, чтобы выбранный товар прослужил дольше и не требовал замены. На первый план выйдет не стоимость, а потенциал вещи, ее польза.

Стремление к простоте: начните уже сегодня

Чтобы какая-то ведь служила долго и не выходила из моды, имеет смысл делать ставку на простой, универсальный дизайн. Поэтому кухня будущего — это лаконичный интерьер, минимализм и техника, отвечающая таким же задачам. А еще это забота об окружающих, природе и планете, которая проявляется в правильном выборе продукции, материалов, технических решений.

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