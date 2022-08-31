Какой будет курс доллара в сентябре, рассказала экономист

Она рассказала, как может измениться стоимость американской валюты, передает inbusiness.kz со ссылкой на radiosputnik.ria.ru.

Конец лета всегда характеризуется штилем на валютных рынках, и этот год не стал исключением, однако затишье продлится лишь до начала осени, такое мнение высказала в интервью радио Sputnik главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, в сентябре американская валюта может укрепиться по отношению к рублю.

«Шторма на рынке валют после февраля и марта больше не было. С тех пор ситуация стабилизировалась. В августе на валютном рынке традиционно наступает штиль. Я думаю, что в сентябре рынок активизируется, но не сильно. Скорее всего, мы увидим движение курса к отметке 65 рублей за доллар, может быть, 70 рублей за доллар в последующие месяцы», – сказала Наталия Орлова.

Главным фактором, который способен привести к росту курса американской валюты, может стать стоимость нефти, полагает экономист.

«Очень важный фактор на ближайшие месяцы – это динамика нефтяных цен. На мировых рынках цены на нефть снижаются, там видна понижательная траектория. Это может привести к некоторому ослаблению рубля. Это будет очень умеренное снижение, но произойдет оно скачкообразно. То есть рынок будет чувствовать себя спокойно, а потом резко произойдет скачок, и курс перейдет на новый уровень», – прогнозирует Наталия Орлова.

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