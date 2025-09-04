Согласно сезонному консультативному прогнозу, в сентябре на большей части территории Казахстана средняя месячная температура воздуха ожидается около нормы, в западных регионах республики и в отдельных районах северо-запада страны – выше нормы на 1°, а на северо-востоке, востоке и юго-востоке страны – ниже нормы на 1°.

В октябре увеличивается вероятность заморозков, средняя месячная температура воздуха прогнозируется около нормы на большей части территории республики, выше нормы на 1° ожидается на западе, юге, юго-востоке страны.

В ноябре на большей части территории республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1–2°, лишь на крайнем юге и юго-востоке страны — около нормы (норма: -7+1°С на большей части РК, +2+7°С – на юге страны).

Осенью количество осадков в целом прогнозируется преимущественно около многолетних значений, однако в разрезе областей их распределение ожидается неравномерным:

в сентябре осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы — в Мангистауской, в области Ұлытау, в Кызылординской области, на большей части Туркестанской, на крайнем юге Актюбинской, Костанайской областей, на западе Карагандинской, на северо-западе Жамбылской областей.

в октябре в большинстве областей осадки ожидаются близкой к многолетней норме, больше нормы – в северо-западной части, в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока республики.

в ноябре осадков предполагается около нормы на большей территории страны, меньше нормы – на большей части юго-запада, центра, востока, юга страны, на севере Алматинской области и области Жетісу.

