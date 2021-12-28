Какой будет пенсионная система Казахстана в 2022 году

В министерстве труда рассказали LS, какие изменения планируется внести в пенсионную систему Казахстана в следующем году.

В ответе на официальный запрос LS в ведомстве сообщили, что размеры солидарных пенсий ежегодно индексируются с опережением уровня инфляции на 2%, а базовой пенсионной выплаты – на уровень инфляции. Это прописано в Концепции по дальнейшей модернизации пенсионной системы до 2030 года.

Так, с 1 января 2022 года размеры солидарных пенсий повышены на 7%, базовой пенсии – на 5%.

Также одним из важных направлений модернизации является введение обязательных пенсионных взносов работодателя в 2023 году.

В Минтруда добавили, что, помимо этого, президент Касым-Жомарт Токаев 2 января 2021 года подписал закон, в рамках которого предусмотрены нормы по использованию части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, оплату лечения и передачу в управление частным финансовым компаниям.

Право на изъятие части накоплений из ЕНПФ имеют:

— работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ, которые смогут использовать часть суммы, превышающей порог достаточности;

— состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы) – они смогут использовать до 50% оставшейся в ЕНПФ суммы накоплений;

— граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие еще накопления в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы.

Напомним, в начале декабря стало известно, что с 2022 года будут увеличены пороги достаточности. Позже Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов до 1 апреля 2022 года.

Также в ЕНПФ рассказали, что воспользоваться пенсионными накоплениями (с учетом порогов достаточности на 2022 год) смогут 582 тыс. человек (около 5,3% от всех вкладчиков). Общая сумма для изъятия составляет 900 млрд тенге.

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