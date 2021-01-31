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Какой будет погода 1 февраля в Костанае

Фото alau.kz

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В Костанае 1 февраля ожидается переменная облачность. 

Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Ожидается температура ночью -13 градусов, днём минус 15.

Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

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101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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