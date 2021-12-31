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Какой будет погода 1 января в Костанае и области

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Днем на северо-западе области небольшой снег. Ветер юго-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 17-22, на востоке области 25, днем 11-16, на юге области 8 мороза.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 11-13 мороза

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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