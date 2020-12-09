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Какой будет погода 10 декабря

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10 декабря в Костанайской области ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, туман, низовая метель. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -13…-18 градусов, днем -5…-10 градусов, местами -13.

В Костанае ожидается погода без существенных осадков. Ночью -15…-17 градусов, днем -6…-8.

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