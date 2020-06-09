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Какой будет погода 10 июня в Костанае и области

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

13074 - зарегистрированно

7811 - выздоровевших

58 - летальных случаев

205 - в Костанайской области

10 июня ожидается погода без осадков. Ветер северо — восточный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью +13…+18, на юге области +21. Днем +28…+33, на юге +36.

В Костанае без существенных осадков. Ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31.

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