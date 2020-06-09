Какой будет погода 10 июня в Костанае и области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
13074 - зарегистрированно
7811 - выздоровевших
58 - летальных случаев
205 - в Костанайской области
10 июня ожидается погода без осадков. Ветер северо — восточный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +13…+18, на юге области +21. Днем +28…+33, на юге +36.
В Костанае без существенных осадков. Ночью +14…+16 градусов, днем +29…+31.
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