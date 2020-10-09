Какой будет погода 10 октября в Костанае и области

10 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный 9-14 м/с
Температура воздуха ночью +1…+4 градусов, местами -4. Днем +10…+15.
В Костанае осадков не будет. Ночью +2…+4, днем +11…+13 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области