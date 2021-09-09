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Какой будет погода 10 сентября в Костанае и области

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На северо-западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, на большей части — усиление ветра 15-20 м/с, днем на юго-востоке области — порывы 23-28 м/с.

В Костанае ночью и утром ожидается дождь, туман.

Температура ночью +9, днём +18 градусов.

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3463 - в Костанайской области

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