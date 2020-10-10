Какой будет погода 11 октября в Костанайской области

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11 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью -1…+4 градусов, местами -4. Днем +10…+15.
В Костанае осадков не будет. Ночью +2…+4, днем +12…+14 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области