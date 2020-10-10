USD 427.29
EUR 503.99
RUB 5.54
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какой будет погода 11 октября в Костанайской области

Какой будет погода 11 октября в Костанайской области

www.lipetskmedia.ru

Vinkmag ad

11 октября в Костанайской области ожидается переменная облачность, временами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью -1…+4 градусов, местами -4. Днем +10…+15.

В Костанае осадков не будет. Ночью +2…+4, днем +12…+14 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

О ситуации с коронавирусом в Костанайской области