Какой будет погода 12 апреля в Костанае и области

На юге, западе области дождь. На юге области гроза. Ветер восточный 9-14, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 0+5, на юге области 8, днем 8+13, на юге области +16 градусов.

В Костанае ожидается переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +3+5, днем +11+13 тепла.

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