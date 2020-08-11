USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Какой будет погода 12 августа в Костанайской области

Какой будет погода 12 августа в Костанайской области

Vinkmag ad

12 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза. Ветер северо- западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +10…+15, на западе области +7 градусов. Днем +17…+22.

В Костанае ожидается переменная облачность, дождь.

Ночью +12…+14 градусов. Днем +17…+19 градусов.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

100164 - зарегистрированно

73702 - выздоровевших

1269 - летальных случаев

3112 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

В Костанайской области мужчина умер от ударов по голове
Следующая новость

«Синдром Кавасаки» у детей после COVID-19: Что нужно знать