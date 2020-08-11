Какой будет погода 12 августа в Костанайской области

12 августа в Костанайской области местами ожидается дождь, гроза. Ветер северо- западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +10…+15, на западе области +7 градусов. Днем +17…+22.
В Костанае ожидается переменная облачность, дождь.
Ночью +12…+14 градусов. Днем +17…+19 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
100164 - зарегистрированно
73702 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3112 - в Костанайской области