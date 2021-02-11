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Какой будет погода 12 февраля в Костанае

Фото alau.kz

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В Костанае 12 февраля ожидается переменная облачность.

Атмосферное давление 753 миллиметр ртутного столба.

Ожидается температура ночью -20 градуса, днём -12 градусов.

Ветер юго-восточный со скоростью 3 метра в секунду.

Будет идти снег.

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