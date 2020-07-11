Какой будет погода 12 июля рассказали костанайские синоптики

12 июля в Костанайской области ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью +15…+20, на юге области +23 градуса. Днем +29…+34.
В Костанае ночью +18…+20, днем +32…+34 градусов.
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