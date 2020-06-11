Какой будет погода 12 июня в Костанае и области

фото из открытых источников
COVID-2019 в Казахстане
13558 - зарегистрированно
8400 - выздоровевших
67 - летальных случаев
209 - в Костанайской области
12 июня в Костанайской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +30…+35 градусов.
В Костанае днем ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.
Ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32.
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