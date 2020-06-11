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Какой будет погода 12 июня в Костанае и области

фото из открытых источников

COVID-2019 в Казахстане

13558 - зарегистрированно

8400 - выздоровевших

67 - летальных случаев

209 - в Костанайской области

12 июня в Костанайской области переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +12…+17, на юге области +20. Днем +30…+35 градусов.

В Костанае днем ожидается дождь, гроза. Ветер юго-западный с порывами 15-20 м/с.

Ночью +15…+17 градусов, днем +30…+32.

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