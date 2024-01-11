Какой будет погода 12 января в Костанае и области, сообщили синоптики

Ночью на западе и севере Костанайской области, днем в северной половине области ожидается снег, метель.

Ветер южный ночью 9-14, на западе, севере области 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, в северной

половине области порывы 23-28 м/с.

Температура воздуха ночью 23-28, на востоке, юге области 32, днем 10-15, на западе области 7 мороза.

В Костанае будет переменная облачность, утром и днем снег, метель. Ветер южный 9-14, порывы 15-20, днем временами 23 м/с.

Температура воздуха ночью 24-26, днем 10-12 мороза.

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