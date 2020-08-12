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Какой будет погода 13 августа в Костанае и области

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13 августа в Костанайской области местами ожидается небольшой дождь, гроза, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+13, на юге области +16. Днем +16…+21, на юге +24 градуса.

В Костанае осадков не будет. Ночью +9…+11, днем +19…+21 градусов.

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1269 - летальных случаев

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