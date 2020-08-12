Какой будет погода 13 августа в Костанае и области

13 августа в Костанайской области местами ожидается небольшой дождь, гроза, туман. Ветер северо-западный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью +8…+13, на юге области +16. Днем +16…+21, на юге +24 градуса.
В Костанае осадков не будет. Ночью +9…+11, днем +19…+21 градусов.
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COVID-2019 в Казахстане
100855 - зарегистрированно
74677 - выздоровевших
1269 - летальных случаев
3141 - в Костанайской области