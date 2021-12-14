Какой будет погода 14 декабря в Костанае и области

Фото alau.kz
Синоптики прогнозируют погоду без осадков в Костанайской области.
На востоке области туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 4-9, на юге области 12 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 6-8 мороза.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области
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