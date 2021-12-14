USD 433.53
EUR 488.46
RUB 5.9
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какой будет погода 14 декабря в Костанае и области

Какой будет погода 14 декабря в Костанае и области

Фото alau.kz

Vinkmag ad
Синоптики прогнозируют погоду без осадков в Костанайской области.
На востоке области туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем 4-9, на юге области 12 мороза.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 17-19, днем 6-8 мороза.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Сокращают сотрудников в отделах образования Костанайской области
Следующая новость

Семьям купили дома за счет бюджета в Костанайской области