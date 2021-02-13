Какой будет погода 14 февраля в Костанае

фото из открытых источников
В Костанае 14 февраля ожидается переменная облачность.
Атмосферное давление 747 миллиметр ртутного столба.
Ожидается температура ночью -2 градуса, днём 11 градус.
Ветер южный со скоростью 6-10 метров в секунду.
Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области