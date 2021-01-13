Какой будет погода 14 января в Костанайской области

14 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами снег, туман, низовая метель. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, местами 15-20 м/с.
Температура воздуха ночь -20…-25 градуса, на севере области -28. Днем -8…-13, на севере -16 градусов.
В Костанае облачно, но с прояснениями, ожидается погода без осадков.
Ночью -28…-30 градусов, днем -16…-18.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области