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Какой будет погода 14 января в Костанайской области

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14 января в Костанайской области ожидается переменная облачность, днем местами снег, туман, низовая метель. Ветер юго-восточный  9-14 м/с, местами 15-20 м/с.

Температура воздуха ночь -20…-25 градуса, на севере области -28. Днем -8…-13, на севере -16 градусов.

В Костанае облачно, но с прояснениями, ожидается погода без осадков.

Ночью -28…-30 градусов, днем -16…-18.

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