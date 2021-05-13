USD 427.55
EUR 515.84
RUB 5.75
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Какой будет погода 14 мая в Костанае

Какой будет погода 14 мая в Костанае

Фото ALAU.KZ

В Костанае 14 мая ожидается солнечная погода. 

Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба.

В Костанае ночью ожидается температура +14 градусов, днем +28.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Вакцину QazVac обвинили в неожиданном побочном эффекте
Следующая новость

Ученые назвали причину катастрофических масштабов COVID-19